تضارب بين القوى الأمنية والمتظاهرين أمام مبنى النهار

وقع إشكال بين ​القوى الأمنية​ و​المتظاهرين​ تخلله تضارب وتدافع أمام مبنى النهار، بعد نجاح المتظاهرين بإزالة الشريط الشائك. وقد تجدد الإشكال بعدما قام عدد من المتظاهرين برشق القوى الأمنية بالحجارة والعوائق الحديدية.

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