افادت مراسلة "​الخليج 365​" في ​مجلس النواب​ بأن "13 نائبا وصلوا حتى الآن إلى مجلس النواب للمشاركة في جلسة مناقشة ​الموازنة​ وهمبالاضافة الى رئيس المجلس النواب نبيه بري: نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، عناية عز الدين، ميشال موسى، محمد خواجة، ياسين جابر، علي عسيران،غازي زعيتر، قاسم هاشم،علي بزي، ابراهيم عازار ، فادي علامة، هاني قبيسي، علي عمار.

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