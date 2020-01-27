ارتفاع حدة المواجهات بين المتظاهرين وقوة مكافحة الشغب في محيط مبنى النهار

ارتفعت حدة المواجهات بين ​المتظاهرين​ وقوة ​مكافحة الشغب​ في محيط ​مبنى النهار​، حيث عمل المتظاهرون على رمي الحجارة باتجاه ​القوى الأمنية​ التي تردّ بالمثل. هذا وأصيب أحد المتظاهرين بحجارة في رأسه وتم نقله لتلقي المساعدة اللازمة. إضغط للمزيد

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