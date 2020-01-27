شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد العقاد يطالب الحكومة بجدول زمنى للانتهاء من تطوير العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد العقاد، بطلب مناقشة عامة، حول سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من تطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية، والمناطق التى تم العمل فيها، منذ فترة، وذلك فى إطار جهود الدولة فى القضاء على العشوائيات وتم البدء بالحالات شديدة الخطورة، والتى كانت تمثل خطرا على قاطنيها، ونجحت بالفعل فى تحقيق طفرة فى هذا الصدد، وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت بدء العمل فى تطوير العديد من المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، وتم منح قاطنها حرية البقاء فى هذه المناطق بعد تطويرها او الذهاب لمكان آخر، وهذا للتيسير عليهم ونحو تحقيق "مصر بلا عشوائيات".

وشدد عضو اللجنة، على ضرورة أن يكون هناك جدولا زمنيا للانتهاء من المناطق التى يتم تطويرها، وذلك حتى تكتمل الرؤية وينعكس اهتمام الدولة فى صورة قرارات على أرض الواقع حول التطوير، وفى نفس الوقت حتى يكون لدى المواطنين علم بالإجراءات والخطوات المتبعة، والتنفيذ على الأرض، وقطع الطريق على المشككين فى هذا الأمر.

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وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، من المنتظر أن يساهم بشكل كبير فى القضاء على البناء المخالف، وتعديلات القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد سيكون لها دور كبير فى القضاء على العشوائيات، وبهذا تكون الدولة وضعت خطة للقضاء على العشوائيات بداية من التشريع والرقابة، وخطة التطوير، ولهذا يستوجب وضع جدول زمنى للانتهاء من التطوير وفقا للاعتمادات المالية المتاحة، شريطة أن يتم الالتزام بالتطوير وفقا للمواعيد المحددة.