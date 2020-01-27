قطاع الأعمال: دراسة إقامة مصنع للأخشاب في المنطقة الصناعية بالكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

بحث هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، خلال زيارته للكاميرون، فرص التعاون في صناعة الأخشاب، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين.

والتقى الوزير مع وزراء الغابات والحياة البرية والمناجم والأشغال العامة في حكومة الكاميرون، بحضور الوفد المصري المرافق الذي يضم ممثلي وزارات الإنتاج الحربي والزراعة والبترول ورئيس الشركة التجارية للأخشاب التابعة للوزارة.

وتم استعراض أهم أنواع الأخشاب في الكاميرون ومقارنتها بالأخشاب المطلوبة في السوق المصري، ومناقشة إمكانية الحصول على حق انتفاع لإحدى الغابات ودراسة إقامة مصنع للأخشاب في المنطقة الصناعية بالكاميرون.

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وقد طلب الوفد المصري من الجانب الكاميروني مزيدا من المعلومات حول حوافز الاستثمار الممنوحة للمصانع.

وعلى هامش الزيارة، التقى الوزير مع مدير فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للوزارة في الكاميرون، للوقوف على أنشطة الفرع وتحديات العمل، في ضوء تنفيذ خطة إعادة الهيكلة الشاملة لشركة النصر للتصدير والاستيراد.

وناقش اللقاء أن تكون الكاميرون أو الجابون أحد مراكز مشروع جسور في غرب أفريقيا، هذا المشروع الذي أطلقته الوزارة لدعم وتعزيز التجارة الخارجية من خلال توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات، وكانت أولى مراحله الخط الملاحي (السخنة –مومباسا) بهدف الوصول إلى نحو 10 دول في شرق أفريقيا.