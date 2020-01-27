بالصور.. تحرير 16 مخالفة بيئية في حي الضواحي ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

واصلت إدارة الشئون البيئية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، حملاتها، صباح اليوم الاثنين، لرصد المخالفات البيئية بالمحال التجارية والمخابز والمقاهي والمطاعم والورش والمنشآت الصناعية، للتأكد من توافر الاشتراطات البيئية بها.

أشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، في تصريحات صحفية، إلى أن الحملة التي شنتها إدارة الشئون البيئية بمناطق محلات الحرفيين والقابوطي والسيد متولي، أسفرت عن رصد وتحرير 16 مخالفة بيئية متنوعة لعدد من محال البقالة، والدواجن، الورش الفنية لتصنيع الرخام، الزجاج، محال بيع الخردة، والمطاعم والكافيهات، لرصد عدة مخالفات بيئية خاصة بالنظافة العامة والصحة والتلوث البيئي والاشغالات.

وأكد رئيس حي الضواحي على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبي هذه المخالفات، وأن هذه الحملات مستمرة لضبط المخالفات البيئية، والتأكد من توافر كافة الاشتراطات البيئية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.