تراجع كبير للأسهم اليابانية بسبب تنامي مخاوف فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

سجل المؤشر نيكي القياسي أكبر خسارة يومية في خمسة أشهر اليوم الاثنين مع تعرض الأسهم المرتبطة بالسياحة لضغوط وسط مخاوف من أن يكون انتشار فيروس كورونا في الصين أكثر فتكا وأصعب في الاحتواء مما كان يُعتقد من قبل.

وقالت وكالة رويترز إن نيكي تراجع 2.03%، وهي أكبر خسارة من حيث النسبة المئوية منذ 26 أغسطس، ليغلق على 23343.51 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق منذ الثامن من يناير. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.61% إلى 1702.57 نقطة.

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ومددت الصين عطلة السنة القمرية الجديدة وأغلقت المزيد من الشركات الكبرى أبوابها وطلبت من موظفيها العمل من المنازل في مسعى لاحتواء انتشار المرض بعدما ارتفع عدد ضحاياه إلى 81 شخصا.

ونزل المؤشر الفرعي لأسهم شركات الطيران على توبكس 3.4% ليسجل أقل مستوى منذ مايو 2017. وهبط سهم انا هولدينجز 3% والخطوط الجوية اليابانية 3.9%.

وعلى الجانب الآخر، صعد سهما آذإيرث للملابس الواقية وإيرتك جابان التي تصنع أجهزة للمستشفيات لمنع انتشار العدوى بالحد اليومي المسموح به وسجل الأول زيادة 23.1% والثاني 17.1% على الترتيب.