هبوط طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.05% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 13714 نقطة. كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 أنهى تعاملات أمس الأحد على تراجع طفيف بنسبة 0.05%، إلى مستوى 13721 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين.

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