أستراليا تعلن تسجيل خامس حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الاثنين، تسجيل خامس حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد، هي لسيدة تبلغ من العمر 21 عاما، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
بي سي) أن سلطات ولاية "نيو ساوث ويلز" الصحية تتابع 6 حالات محتمل إصابتها بالفيروس أيضا، بينما تنتظر ولاية "أستراليا الغربية" نتائج التحاليل لأربعة أشخاص آخرين.
وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
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