رئيس الوزراء الكوري الجنوبي يدعو لتكثيف الجهود لمنع انتشار كورونا بالبلاد

دعا رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيونج سيه-جيون اليوم الاثنين إلى تكثيف الجهود لمنع انتشار فيروس كورونا الذي انتشر في مدينة ووهان الصينية، حيث أبلغت البلاد عن رابع حالة إصابة مؤكدة بهذا المرض الذي يشبه الالتهاب الرئوي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال رئيس الوزراء "جيونغ" أثناء زيارته لمركز بوراميه الطبي "الحكومة تأخذ الوضع الحالي بجدية شديدة مع انتشار مرض كورونا

الجديد بسرعة حول العالم. الشيء الأكثر أهمية هو بذل المجهودات اللازمة لمنع انتشار المرض".



وأضاف - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن البلاد يتعين عليها التعامل بشدة مع الفيروس بطريقة وقائية عن طريق الاستفادة من خبرتها في التعامل مع كل من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) ومتلازمة

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التنفس الحاد (سارس).



ودعا إلى مشاركة المعلومات عن كثب بين المراكز والحكومات المحلية وكذلك بين المؤسسات الطبية، وطالب المواطنين بإبلاغ السلطات بشكل فوري إذا ظهرت عليهم أعراض للمرض.



وقد أبلغت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وقت سابق من اليوم عن رابع حالة إصابة مؤكدة بالفيروس لمريض كوري جنوبي (55 عاما) عاد من مدينة ووهان الصينية في يوم 20 من يناير.

ويقول المسؤولون إن المريض زار عيادة محلية بعد وصوله البلاد بيوم واحد عندما ظهرت عليه أعراض البرد.