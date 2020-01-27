خرجت طائرة ركاب إيرانية عن المدرج، اليوم الاثنين، لدى وصولها إلى مطار مدينة ماهشهر جنوب البلاد قادمة من طهران، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
رضا رضائي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء (إرنا) الإيرانية - "إن تأخر الطيار في إجراءات الهبوط تسبب في خروج الطائرة عن المدرج وتوقف الطائرة ونزول المسافرين دون وقوع أي إصابات، موضحا أن الطائرة تابعة لشركة كاسبين للطيران".
وقال المدير العام لمطارات محافظة خوزستان محمد
وأدى الحادث إلى تحطم عجلات الطائرة، وهي من طراز "بوينج إم دي"، مما أثار حالة من الهلع في صفوف الركاب، وكان على متنها 150 راكبا.
كانت هذه تفاصيل خبر خروج طائرة ركاب إيرانية عن مسارها أثناء هبوطها بمطار ماهشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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