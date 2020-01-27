مسئول أممي يبحث مع السفير الصيني عملية السلام الأفغانية

بحث رئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، تاداميتشي ياماموتو، مع السفير الصيني، وانج يو، عملية السلام الأفغانية. وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الاثنين أن السفير الصيني في أفغانستان - كتب على حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - أن السلام والاستقرار في أفغانستان مهم للاستقرار والتنمية الإقليميين.

وأضاف "تدعم الصين دائما عملية المصالحة التي تقودها أفغانستان، وترغب في العمل مع المجتمع الدولي لتقديم المزيد من المساعدة للمصالحة السلمية في البلاد". اليوم الاثنين أن السفير الصيني في أفغانستان - كتب على حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - أن السلام والاستقرار في أفغانستان مهم للاستقرار والتنمية الإقليميين.وأضاف "تدعم الصين دائما عملية المصالحة التي تقودها أفغانستان، وترغب في العمل مع المجتمع الدولي لتقديم المزيد من المساعدة للمصالحة السلمية في البلاد".

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