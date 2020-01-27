قالت الشرطة في هونج كونج إن عبوة ناسفة انفجرت في مستشفى عام، اليوم الاثنين، مما جعل إدارتها تقوم بإجلاء بعض المرضى بصورة مؤقتة، ولكن لم تقع إصابات.
وجاء الحادث بعد أن أشعلت مجموعةمن المتظاهرين، أمس الأحد، النار في بهو مبنى سكني حديث البناء كانت السلطات تخطط لاستخدامه كمرفق صحي بعدما تزايدت المخاوف من تفشي فيروس "كورونا" في الصين.
وتشهد هونغ كونغ احتجاجات واسعة منذ 7 شهور تركزت على علاقتها مع الصين الأم، وأشعلها غضب المحتجين مما يعتبرونه تدخلا متزايدا من جانب بكين في شؤون المدينة.
وذكرت الشرطة في بيان لها أن الانفجار وقع في دورة مياه بمركز "كاريتاس" الطبي فجر اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار في مستشفى بهونج كونج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.