أستراليا تعتزم إجلاء مواطنيها من إقليم هوبي الصيني

قالت وزيرة الخارجية الاسترالية ماريز باين اليوم الإثنين إن الحكومة تبحث كل الفرص المتاحة للمساعدة في إجلاء الاستراليين المتواجدين في إقليم "هوبي" الصيني بعد تفشي فيروس "كورونا" الجديد به.

وأضافت باين - في تصريح نقلته هيئة الإذاعة الاسترالية (إيه بي سي) - أن هناك قيودا على المساعدات التي يمكن أن تقدمها الحكومة الفيدرالية لأن أستراليا ليس لها وجود قنصلي في المنطقة،

مشيرة إلى أن المسئولين الاستراليين في بكين يجرون مشاورات مع السلطات الصينية في هذا الشأن.وأعربت عن اعتقادها بأنه من المهم للغاية تقدير وجود قيود على ما يمكن القيام به لأنه ليس لدى استراليا وجود قنصلي على أرض الواقع بالمنطقة، مشيرة إلى أنه لم يتضح بعد عدد الاستراليين المتواجدين في إقليم "هوبي" إلا أن خط الطوارئ التابع لوزارة الخارجية تلقى أكثر من 380 مكالمة.وأكدت الوزيرة الاسترالية أنه جاري التعامل مع هذا الموقف بأقصى درجات الجدية كما أن المناقشات مستمرة لتحديد كيفية تقديم المساعدة للمتواجدين في هذا الإقليم بالصين في أسرع وقت ممكن.يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).