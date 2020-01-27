الصين تخصص 9 مليارات دولار لاحتواء تفشي فيروس كورونا

خصصت وزارة المالية الصينية ولجنة الصحة الوطنية 60.33 مليار يوان (8.74 مليار دولار) للمساعدة فى احتواء تفشى فيروس كورونا.

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس إلى 81، اليوم الإثنين، ومددت الحكومة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

أغلقت المزيد من الشركات الكبرى أبوابها أو طلبت من الموظفين العمل من المنزل في محاولة للحد من انتشار المرض.

وكانت وسائل إعلام صينية قالت إن أكثر

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من 5 ملايين شخص فروا من مدينة ووهان الموبوءة التي بدأ فيها تفشى فيروس كورونا قبل أن ينتقل إلى مناطق عدة فى الصين، والعالم.

وصرح عمدة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين، تشو شيان وانج، أن 5 ملايين من سكان المدينة فروا منها، قبيل فرض السلطات الصينية الإغلاق التام

عليها، على ما أوردت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، مساء الأحد.

وأضاف أن هؤلاء الملايين فروا، لدى إعلان الحكومة المركزية في بكين نيتها فرض إغلاق تام على الحركة من المدينة وإليها يوم الخميس، فيما وصف بأنه أكبر عملية حجر صحى فى العالم.

وتأمل بكين من وراء هذا الإجراء فى منع انتشار فيروس كورونا المميت إلى أجزاء أخرى من البلاد. ويبدو أن الصين حازمة للغاية فى مسألة القيود المفروضة على ووهان، إذ إنها منعت حتى الأجانب من مغادرة المدينة.