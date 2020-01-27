الطاقة العمانية تعلن مساعدة السعودية للاستجابة لتأثير كورونا على أسواق النفط

قال وزير الطاقة العماني محمد بن حمد الرمحي، اليوم الإثنين، إنه يساند بالكامل استعدادات السعودية للاستجابة لأي تأثير لانتشار فيروس كورونا الجديد على أسواق النفط.
أضاف الرمحي، أن بلاده تدعم بالكامل التصريحات الصادرة عن المملكة وموقفها بشأن الاستعداد لأي ظروف في السوق ربما تنجم عن الانتشار الحالي للفيروس في الصين.
كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قال في وقت سابق اليوم الإثنين إن المملكة تتابععن كثب التطورات في أسواق النفط العالمية الناجمة عن "التوقعات السلبية" للتأثير المحتمل لفيروس كورونا الجديد على الاقتصادين الصيني والعالمي وعلى العوامل الأساسية لسوق النفط وأضاف أن الأمر تقوده بشكل كبير "عوامل نفسية".
وأدت المخاوف من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي إلى انخفاض أسعار النفط الإثنين بنسبة تتجاوز 2%، بينما ارتفعت أسعار الذهب
وبلغ سعر برميل النفط الخفيف (لايت كرود سويت) عند الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش، 52,93 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا، بعد تراجع نسبته 2,3%.
أما سعر برنت، النفط المرجعي لبحر الشمال، فقد انخفض 2,1% إلى 59,41 دولار للبرميل الواحد.
ومع ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس إلى ثمانين شخصا واقتراب عدد المصابين به من ثلاثة آلاف في العالم، يتحدث محللون عن مخاوف متزايدة من أن تصبح الأزمة مثل تلك التي حدثت في أسواق المال الآسيوية عندما تفشى فيروس سارس في عام 2003.
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