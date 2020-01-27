زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب جزراً في المحيط الهادئ

ضرب زلزال قوته 6.3 درجات، اليوم الإثنين، جزر سليمان الواقعة في المحيط الهادئ، حسب ما أعلن المعهد الأميركي للجيولوجيا.
وقال المعهد الأميركي أن الزلزال وقع بعد الساعة الرابعة (05,00 ت غ).
وقد حدد مركزه على عمق 17.7 كيلومتراً وعلى بعد نحو 140 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة هونيارا.
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