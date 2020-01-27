ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الإثنين، أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين التي تمثل وكالة التخطيط الحكومي في البلاد تعتزم استثمار 300 مليون يوان (43.5 مليون دولار ) لبناء مستشفيات في مدينة ووهان لخدمة المرضى المصابين بفيروس كورونا.
وارتفعت حصيلة الوفيات في الصين جراء الفيروس إلى 80، بعد تسجيل 24 حالة وفاة إضافيّة في مقاطعة هوبي، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، اليوم. كذلك، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة إلى 2744 في كل أنحاء الصّين، استناداً إلى إحصاءات الحكومة المركزيّة.
اقرأ أيضاً... منجوليا تغلق معابرها مع الصين وسط مخاوف من تفشي كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تستثمر أكثر من 43 مليون دولار لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.