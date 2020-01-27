الصين تستثمر أكثر من 43 مليون دولار لمواجهة كورونا

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الإثنين، أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين التي تمثل وكالة التخطيط الحكومي في البلاد تعتزم استثمار 300 مليون يوان (43.5 مليون دولار ) لبناء مستشفيات في مدينة ووهان لخدمة المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وارتفعت حصيلة الوفيات في الصين جراء الفيروس إلى 80، بعد تسجيل 24 حالة وفاة إضافيّة في مقاطعة هوبي، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، اليوم. كذلك، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة إلى 2744 في كل أنحاء الصّين، استناداً إلى إحصاءات الحكومة المركزيّة.

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