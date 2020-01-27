حصيلة ضحايا زلزال تركيا ترتفع إلى 38 قتيلاً

انتشلت فرق الإنقاذ امرأة ورضيعتها أحياء من تحت أنقاض أحد المباني المنهارة في تركيا حيث شارفت عمليات الإنقاذ على الانتهاء،بعد زلزال أودى بحياة 38 شخصاً على الأقل.
وتعرض شرق تركيا إلى زلزال بلغت قوته 6.8 درجة مساء يوم الجمعة، مما أدى إلى مقتل 34 شخصاً في ألازيغ وأربعة في إقليم ملاطية المجاور. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن أكثر من 1600 شخص أصيبوا في حين جرى إنقاذ 45 شخصاً من تحت أنقاض مبان منهارة.
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كان من بين من جرى إنقاذهم امرأة عمرها 35 عاماً ورضيعتها في حي في ألازيغ.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن فرق الإنقاذ عملت طوال الليل على إنقاذ 45 شخصاً من تحت أنقاض المباني المنهارة والبحث عن ناجين في ثلاثة مواقع في إقليم ألازيغ.
وفي وقت لاحق، قال وزير الداخلية سليمان صويلو إن الجزء الأكبر من عملية الإنقاذ الضخمة قد انتهى لكنه أوضح أن البحث جار عن ثلاثة مفقودين في ألازيغ التي تقع على بعد نحو 550 كيلومتراً شرقي العاصمة أنقرة.
وأضاف صويلو أن توابع الزلزال لا تزال مستمرة. وقال وزير الصحة، الذي كان يقف بجانب صويلو، إن 104 مصابين يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 13 في وحدات العناية المركزة وليس منهم أحد في حالة خطيرة.
ولتركيا تاريخ من الزلازل القوية. ففي أغسطس من عام 1999 لقي أكثر من 17 ألف شخص حتفهم عندما وقع زلزال بقوة 7.6 درجة في مدينة إزميت الواقعة جنوب شرقي إسطنبول. وفي عام 2011 أودى زلزال وقع بمدينة فان بشرق تركيا بحياة أكثر من 500 شخص.
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