كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: عدد المسلحين الذين نقلتهم تركيا من سوريا وصل إلى 8 آلاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت "بوابة إفريقيا" الإخبارية، نقلًا عن الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أن عدد المسلحين الذين تسعى تركيا لنقلهم من سوريا إلى ليبيا وصل إلى 8 آلاف.

وأشار المسماري، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأحد، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يقوم بنقل عناصر جبهة النصرة من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية.

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وقال: "عملياتنا في منطقة أبو قرين، هي عمليات استباقية ورسالة للميليشيات، وجاءت عقب ورود معلومات عن وجود تجهيزات وتحركات مشبوهة في مدينة مصراتة وتحشيدات للهجوم على الجيش الليبي غرب مدينة سرت".

وأكد المسماري، أن هجوم اليوم هو ضربة استباقية محدودة لتحقيق أغراض معينة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة،.

ووصف المسماري، تصريحات أردوغان الأخيرة بأنها تعتبر بمثابة خرق لوقف إطلاق النار، واستفزاز للقوات المسلحة العربية الليبية، مشدداً على أن ليبيا لن تكون نقطة انطلاق أو ارتكاز للإرهاب.