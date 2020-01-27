كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تخصص نحو 9 مليارات دولار لاحتواء انتشار فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت وزارة المالية الصينية واللجنة الوطنية للصحة 60.33 مليار يوان (8.74 مليار دولار) للمساعدة في احتواء انتشار فيروس كورونا، وفقا لبيان على موقع الوزارة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ارتفع عدد قتلى تفشي فيروس كورونا إلى 81 اليوم الاثنين، حيث مددت الحكومة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة وأغلقت المزيد من الشركات الكبرى أو طلبت من الموظفين العمل من المنزل في محاولة للحد من انتشار المرض.

وقد زار رئيس مجلس الدولة الصيني "لي كه تشيانغ" مدينة ووهان بوسط البلاد، وهي مركز اندلاع المرض، في الوقت الذي سعت فيه الحكومة للإشارة إلى أنها كانت تستجيب بشكل جدي للأزمة.

ارتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في الصين بنحو 30 ٪ إلى 2744، نصفهم تقريبا في مقاطعة هوبى، وعاصمتها ووهان.

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مع تزايد المخاوف في جميع أنحاء العالم، حظرت هونج كونج التي تحكمها الصين، والتي لديها ثماني حالات مؤكدة، دخول الأشخاص الذين زاروا هوبى في الأيام الـ 14 الماضية. ولم يشمل الحظر سكان هونج كونج.

قال مسؤولون في مجال الصحة، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس يشبه الانفلونزا في هوبي ارتفع الى 76 من 56 شخص، مع خمس وفيات في أماكن أخرى في الصين، بما في ذلك مقاطعة هاينان الجزيرة الجنوبية، والتي أبلغت عن أول حالة وفاة اليوم الاثنين.

في حين تم تأكيد عدد صغير من الحالات في أكثر من 10 دول، مرتبطة بأشخاص سافروا من ووهان، لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات في أماكن أخرى.