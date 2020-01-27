كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار قنبلة بمستشفى عام في هونج كونج وإجلاء مرضى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة في هونج كونج، أن قنبلة صغيرة محلية الصنع انفجرت في مستشفى عام، اليوم الاثنين، مما تسبب في إجلاء بعض المرضى مؤقتا لكن لم تقع إصابات.

وقالت الشرطة، فى بيان لها، إن الجهاز انفجر فى حجرة مرحاض بمركز كاريتاس الطبى حوالى الساعة 2.30 صباحا بالتوقيت المحلى، حسب وكالة رويترز.

وذكرت الشرطة، أن وحدة التخلص من الذخائر المتفجرة عثرت على قنبلة مشبوهة داخل مرحاض طولها 15 سم وقطرها 10 سنتيمترات.

ووفقًا لـ "رويترز"، أشارت الشرطة، إلى أن تم نقل قطع القنبلة المشبوهة لإجراء مزيد من الفحص وتم نقل نحو 20 شخصًا إلى مكان آمن. وأنه لم يصب أحد إ.ثر الانفجار

الدافع وراء انفجار المستشفى غير معروف حتى الآن.

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وجاء الحادث، بعد أن أشعلت مجموعة من المتظاهرين يوم الأحد النار في بهو مبنى سكني تم بناؤه حديثًا في هونج كونج كانت السلطات تخطط لاستخدامه كمرفق للحجر الصحي، مع تزايد المخاوف من تفشي فيروس كورونا في الصين القارية.

تعرضت هونج كونج للمظاهرات خلال الأشهر السبعة الماضية التي تركزت على علاقتها مع الصين القارية، مع غضب يغذيها ما يعتبره المتظاهرون تدخلاً متزايدًا من بكين.

كانت هناك دعوات من المشرعين المؤيدين للديمقراطية والناشطين ونقابة الطاقم الطبي في الأيام الأخيرة لهونج كونج لإغلاق الحدود مع البر الرئيسي لمنع انتشار فيروس كورونا.

منعت هونج كونج يوم الأحد سكان مقاطعة هوبي الصينية، مركز تفشي الفيروس، من دخول المدينة. ووصفت الرئيسة التنفيذية للإقليم كاري لام، الأسبوع الماضي إغلاق الحدود بأنه غير مناسب وغير عملي.