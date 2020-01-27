كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تحظر استخدام القنابل المسيلة للدموع بعد بتر أصابع وأيادي لمتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حظرت السلطات في فرنسا استخدام قنبلة الغاز المسيل للدموع GLI-F4 بعد أن أُصيب العديد من المتظاهرين بجروح خطيرة، وفقدوا أيديهم وأصابعهم.

في مقابلة مع قناة France 3 التلفزيونية، قال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، إن قنبلة الغاز المسيل للدموع، التي توصف بأنها سلاح حرب في الكتيبات، لن تستخدم من قبل مسؤولي إنفاذ القانون لأن الكثير من الناس أُصيبوا، مؤكدًا، أن الحظر سيصبح ساري المفعول.

تستمر الاحتجاجات ضد سياسات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في جميع أنحاء البلاد. غالبًا ما يشتبك المتظاهرون مع ضباط الشرطة الذين يستخدمون الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين.

في ديسمبر 2018، تمزقت يد رجل بعد أن التقط قنبلة يدوية من نوع CLI-F4 وحاول إلقائها. فقد متظاهر آخر أصابعه وهو يحاول إلقاء القنبلة.

كانت فرنسا هي الدولة الوحيدة التي استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع من نوع GLI-F4، التي تحتوي على شحنة متفجرة تبلغ 26 جرامًا من مادة TNT.

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وقد وصفت قنبلة الغاز المسيل للدموع كسلاح حرب في أدلة الشرطة.

في عام 2017، حظرت السلطات الفرنسية قنبلة الصعق OF-F1 لأنها مرتبطة بوفاة رجل يبلغ من العمر 21 عامًا. قُتل عالم النبات والناشط البيئي ريمي فريس أثناء احتجاج ضد بناء سد في مدينة تولوز.

أعضاء من الحركة الاجتماعية "السترات الصفراء"، التي سميت باسم سترات الرؤية الصفراء التي يُطلب من جميع السائقين حملها في سياراتهم، يحتجون في المدن الفرنسية الكبرى منذ عام 2018.

في البداية، احتج المتظاهرون ضد ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، لكن الاحتجاجات اتسعت في وقت لاحق إلى معارضة ضد الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته.

يعتقد المتظاهرون أن سياسات "ماكرون" المقترحة تفضل النخبة وتضر الطبقة العاملة. التجمعات الأخيرة في البلاد تعارض إصلاح نظام التقاعد.