زيدان: صدارة الليغا لا تعني شيئا!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، بعد فوز فريقه على بلد الوليد بهدف يتيم، ضمن أحداث الجولة الـ21 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وذكر زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "لقد كانت مباراة معقدة ضد خصم صعب، خسر مواجهة واحدة فقط هذا الموسم على ملعبه.. الانتصار كان مهما لنا".

وأضاف "الصدارة؟ لن تغير أي شيء، علينا أن نواصل العمل ونقدم أداءً جيدًا، الطريق لا زال طويلًا وصعبًا".

وتابع "في الشوط الأول كانت الأمور معقدة، حاولنا أن نلعب أكثر من خارج المنطقة، وكان بلد الوليد قويًا على المستوى البدني.. لكن في الشوط الثاني كان الأداء أفضل، وكنا أسرع بالكرة".

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وحول عناقه مع ناتشو، أجاب زيزو "أنا سعيد لأجله، وقبل أن يسجل الهدف طلبت منه التقدم إلى الأمام بجانب القائم الأول.. هو مدافع وعادةً لا يسجل كثيرًا".

وعما إذا كان الميرينغي يعاني هجوميًا، أجاب "لا أعتقد أن هناك مشكلة في الهجوم، في الشوط الأول عانينا بسبب طريقة لعب المنافس، وقوته البدنية، لكن كنا الطرف الأفضل، وبشكل أكبر في الشوط الثاني.. عدم تسجيل بنزيمة للأهداف لا يعني شيئا، سيسجل في المباراة المقبلة".

وبخصوص العمل الدفاعي، قال زيدان "ما نقوم به جيد جدًا، وهو مصدر قوتنا، حيث ندافع جميعًا، وحين نخسر الكرة نبدأ في الضغط على الخصم.. وإذا لم تسر الأمور بشكل جيد، فلدينا العديد من الخيارات للتسجيل، مثل الهدف الذي أتى بالأمس".

واختتم بقوله "وفاة كوبي براينت خبر فظيع لنا... لا أستطيع أن أقول أي شيء، فهو خبر سيء للغاية".