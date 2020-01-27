اتهام شخص بالاعتداء على رئيس مجلس يافة الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، أمس الأحد، لائحة اتهام ضد شخص (57 عاما) من يافة الناصرة نسبت إليه تهمة الاعتداء على رئيس مجلس يافة الناصرة المحلي، ماهر خليلية، قبل أيام.

ويستدل من لائحة الاتهام أن المشتبه به من سكان يافة الناصرة كان يتردد بشكل دائم على مكتب رئيس المجلس المحلي من أجل الحصول على مناقصات للعمل. وفي يوم 20 كانون الثاني/ يناير الجاري وصل المشتبه به إلى مكتب رئيس المجلس كالمعتاد واقتحم المكتب الذي كان مغلقا بسبب عقد جلسة بين الرئيس وأشخاص آخرين.

ووفقا للائحة الاتهام، قال رئيس المجلس المحلي للمشتبه به إنه في جلسة مهمة، وطلب منه الخروج من المكتب، إلا أن المشتبه به قام بإلقاء كرسي على الرئيس وخرج من المكتب ورفع طاولة كانت في الممر باتجاه الرئيس الذي أصيب بجروح طفيفة. وسيطر الرئيس والحضور على المشتبه به، بيد أنه فر هاربا وتم اعتقاله وتقديم لائحة اتهام بحقه خلال أقل من 24 ساعة.