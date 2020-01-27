استشهاد مواطن من أهالي حيس جنوب الحديدة برصاص مليشيا الحوثي

الإثنين 27 يناير 2020

استشهد مواطن من أهالي مديرية حيس جنوب مدينة الحديدة برصاص قناصة مليشيات الحوثي الإجرامية.



وقالت مصادر محلية في حيس، إن المواطن سعيد سالم كعيل البالغ من العمر 45 عام استشهد برصاص قناصة المليشيات عندما أطلقت نيران أسلحتها صوب منازل المواطنين بشكل هستيري.

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وأشارت المصادر أن رصاصة مليشيات الحوثي اصابت المواطن تحت العين مما أدى إلى استشهاده في الحال نتيجة إصابته الخطيرة التي تعرض لها.

وتواصل مليشيات الحوثي إرتكاب جرائمها الإنسانية بحق المواطنين الأبرياء في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة منذ سريان الهدنة الأممية.