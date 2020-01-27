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عمان تعلن مساندة استعداد السعودية للاستجابة لأي تأثير لانتشار فيروس كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 27 يناير 2020

أكد وزير الطاقة العماني محمد بن حمد الرمحي لرويترز اليوم الإثنين، 27/كانون الثاني/2020 إنه يساند بالكامل استعدادات السعودية للاستجابة لأي تأثير لانتشار فيروس كورونا الجديد على أسواق النفط.

 

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وقال الرمحي إن بلاده تدعم بالكامل التصريحات الصادرة عن المملكة وموقفها بشأن الاستعداد لأي ظروف في السوق ربما تنجم عن الانتشار الحالي للفيروس في الصين.

 

وذكر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في وقت سابق اليوم الاثنين أن المملكة تتابع عن كثب التطورات في أسواق النفط العالمية الناجمة عن "التوقعات السلبية" للتأثير المحتمل لفيروس كورونا الجديد على الاقتصادين الصيني والعالمي وعلى العوامل الأساسية لسوق النفط وأضاف أن الأمر تقوده بشكل كبير "عوامل نفسية"

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