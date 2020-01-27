- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تعلن مساندة استعداد السعودية للاستجابة لأي تأثير لانتشار فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 27 يناير 2020
أكد وزير الطاقة العماني محمد بن حمد الرمحي لرويترز اليوم الإثنين، 27/كانون الثاني/2020 إنه يساند بالكامل استعدادات السعودية للاستجابة لأي تأثير لانتشار فيروس كورونا الجديد على أسواق النفط.
وقال الرمحي إن بلاده تدعم بالكامل التصريحات الصادرة عن المملكة وموقفها بشأن الاستعداد لأي ظروف في السوق ربما تنجم عن الانتشار الحالي للفيروس في الصين.
وذكر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في وقت سابق اليوم الاثنين أن المملكة تتابع عن كثب التطورات في أسواق النفط العالمية الناجمة عن "التوقعات السلبية" للتأثير المحتمل لفيروس كورونا الجديد على الاقتصادين الصيني والعالمي وعلى العوامل الأساسية لسوق النفط وأضاف أن الأمر تقوده بشكل كبير "عوامل نفسية"
كانت هذه تفاصيل خبر عمان تعلن مساندة استعداد السعودية للاستجابة لأي تأثير لانتشار فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.