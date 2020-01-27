شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. التحالف يشن 5 غارات على مواقع للمليشيا في البقع والان مع التفاصيل

الإثنين 27 يناير 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 27/كانون الثاني/2020، غارات على مواقع للمليشيا في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية التابعة للتحالف استهدفت بخمس غارات مواقع للمليشيا في منطقة البقع التابعة لمديرية كتاف شرقي المحافظة. Advertisements وذكرت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية الحدودية مع المملكة العربية السعودية. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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