شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار في مستشفى بهونج كونج دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

- السلطات كانت ستستخدمه كمرفق للحجر الصحي بعد تفشي الفيروس الجديد

قالت الشرطة إن عبوة ناسفة انفجرت في مستشفى عام في هونج كونج اليوم الاثنين مما أدى لإجلاء بعض المرضى بصورة مؤقتة لكن لم تقع إصابات.

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وجاء الحادث بعد أن أشعلت مجموعة من المتظاهرين أمس الأحد النار في بهو مبنى سكني حديث البناء كانت السلطات تخطط لاستخدامه كمرفق للحجر الصحي مع تزايد المخاوف من تفشي فيروس كورونا في البر الرئيسي للصين.

وذكرت الشرطة في بيان لها أن الانفجار وقع في دورة مياه بمركز كاريتاس الطبي حوالى الساعة 2:30 صباحا بالتوقيت المحلى.

وقالت الشرطة إنها نقلت نحو 20 شخصا إلى مكان آمن ولم يصب أحد بسوء.