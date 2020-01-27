شكرا لقرائتكم خبر عن الاشتباه بأول حالة إصابة بفيروس كورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت الهند وضع فتاة في الحجر الصحي بولاية "بيهار" للاشتباه فى اصابتها بفيروس "كورونا"، وذكرت قناة "أنديا تي في" اليوم الاثنين، أن الفتاة عادت مؤخرا من الصين، وظهرت عليها أعراض مماثلة لتلك الخاصة بالفيروس، ما حدا بالسلطات الصحية لاحتجازها وإخضاعها للرقابة الطبية.
يشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
كانت هذه تفاصيل خبر الاشتباه بأول حالة إصابة بفيروس كورونا في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.