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مقتل متظاهر وإصابة 10 آخرين في مصادمات بالناصرية

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أفاد شهود اليوم الاثنين أن متظاهرا قتل وأصيب أكثر من 10 آخرين عندما اقتحم مسلحون ساحة التظاهر المركزية الليلة الماضية وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وذكر الشهود أن مسلحين اقتحموا الليلة الماضية ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية وأطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين وأضرموا النار في خيام الاعتصام فيها مما تسبب بمقتل متظاهر واصابة نحو من 10 آخرين قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأوضح الشهود "أن الهجوم تسبب بإحراق عدد كبير من خيم الاعتصام والمحال التجارية".

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