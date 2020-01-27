دعت الولايات المتّحدة، الحكومة العراقية إلى حماية المنشآت الدبلوماسيّة الأميركيّة، بعد أن طالت ثلاثة صواريخ السفارة الأميركيّة في بغداد.
وقال متحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة في بيان له "ندعو حكومة العراق إلى الوفاء بالتزاماتها لحماية منشآتنا الدبلوماسيّة".
وأضاف "منذ ايلول الماضي وقع أكثر من 14 هجومًا من جانب إيران والميليشيات ضدّ موظّفين أميركيّين في العراق".
وتابع المتحدّث "لا يزال الوضع الأمنيّ متوتّراً، وما زالت الجماعات المسلّحة تُشكّل تهديدًا. لذلك، نبقى يقظين".
يذكر ان خمسة صواريخ كاتيوشا سقطت مساء امس الاحد، على المنطقة الخضراء بدون خسائر، بحسب ما اعلنته خلية الاعلام الامني، فيما اكد مصدر امني ان احد الصواريخ اصاب مبنى السفارة الاميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن معلقة على قصف السفارة ببغداد: منذ ايلول استهدف موظفينا بالعراق بـ14 هجوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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