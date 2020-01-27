قرقاش: بقيادة رشيدة واقتصاد حر وتسامح نجحت الإمارت في التنمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن نجاح الإمارات في تحدي التنمية والازدهار جاء عبر رؤية وجهد قيادة واعية أدركت مبكرا معالم النموذج الناجح.



وقال قرقاش، في سلسلة تغريدات، عبر حسابه على "تويتر"، الإثنين: "نجحت الإمارات في تحدي التنمية والازدهار، ليس بالنفط وحده؛ فالعديد من الدول النفطية أهدرت الفرص التي لاحت أمامها ولم تستثمر الثروة لبناء الازدهار والتنوع الاقتصادي المنشود، ولم تؤسس للمجتمع المنفتح الذي يحاكي تطلعات الأجيال الشابة".

وأضاف: "بل نجحت الإمارات عبر رؤية وجهد قيادة واعية ورشيدة أدركت مبكرا معالم النموذج الناجح. ونجحت من خلال قراءة واعية للعالم حولها ومن خلال الالتزام بالاقتصاد الحر والتنافسي وما يستلزمه ذلك من حوكمة رشيدة مرتكزة إلى العدالة والشفافية".

وتابع: "ونجحت لأنها تبنّت مسارا اجتماعيا منفتحا على العالم، متسامحا مع القوميات والأديان، رافضا التطرف والعنصرية. قناعات أنتجت مجتمعا جاذبا وممارسات أثمرت نموذجا مزدهرا ينطلق من الخليج العربي ليُلهم العالم العربي والمحيط الإقليمي".