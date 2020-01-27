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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجاة ركاب طائرة إيرانية بالأحواز بعد خروجها عن مسارها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أكدت وسائل إعلام إيرانية خروج طائرة إيرانية من مسارها لدى هبوطها على المدرج، صباح الاثنين، حيث دخلت أحد الشوارع بمدينة معشور جنوب إقليم الأحواز.
وكان على متن الطائرة التي تتبع خطوط شركة "كاسبيَن" Caspian Airlines التابعة للحرس الثوري، 130 مسافراً لم يصب أحد منهم بأذى، بحسب المسؤولين الإيرانيين.
وخرجت الطائرة القادمة من طهران عن مسارها عند الهبوط، حيث تظهر اللقطات التي انتشرت عنها في مواقع التواصل هلع المسافرين وخروجهم راجلين من مخارج الطائرة.
هذا وعزى مسؤولون السبب في عدم تمكن الطائرة من الهبوط على المدرج إلى "خلل فني"
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