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اليابان تعتزم إجلاء إعادة مئات المواطنين من ووهان الصينية إثر تفشي كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

اليابان تعتزم إجلاء إعادة مئات المواطنين من ووهان الصينية إثر تفشي كورونا

متابعات_الخليج 365

أكد أحد اعضاء البرلمان الياباني عن الحزب الحاكم اليوم الاثنين أن بلاده تعتزم إعادة المئات من مواطنيها في مدينة ووهان بوسط الصين، حيث ظهر فيروس كورونا الجديد.

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وصرح توشيهيرو نيكاي الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي بأن طوكيو تخطط لإرسال طائرة إلى عاصمة مقاطعة هوبى في وقت مبكر من يوم غد الثلاثاء لإجلاء المواطنين اليابانيين الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم.

 

وقال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي إن الحكومة أكدت أن حوالي 560 مواطناً يابانياً يعيشون في المقاطعة، وكانت اليابان قد أعلنت أمس الأحد عن تسجيل إصابة شخص رابع بالفيروس القاتل في وسط اليابان

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