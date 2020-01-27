العربية: خروج طائرة إيرانية عن مسارها بالأهواز ونجاة ركابها

نقلت ​قناة العربية​ عن وسائل إعلام إيرانية تأكيدها خروج ​طائرة​ إيرانية عن مسارها لدى هبوطها على المدرج، صباح اليوم حيث دخلت أحد الشوارع بمدينة ​معشور​ جنوب إقليم ​الأهواز​.

وخرجت الطائرة القادمة من ​طهران​ عن مسارها عند الهبوط، حيث تظهر اللقطات التي انتشرت عنها في مواقع التواصل هلع المسافرين وخروجهم راجلين من مخارج الطائرة.