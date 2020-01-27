العربية: خروج طائرة إيرانية عن مسارها بالأهواز ونجاة ركابها

نقلت قناة العربية عن وسائل إعلام إيرانية تأكيدها خروج طائرة إيرانية عن مسارها لدى هبوطها على المدرج، صباح اليوم حيث دخلت أحد الشوارع بمدينة معشور جنوب إقليم الأهواز.
وخرجت الطائرة القادمة من طهران عن مسارها عند الهبوط، حيث تظهر اللقطات التي انتشرت عنها في مواقع التواصل هلع المسافرين وخروجهم راجلين من مخارج الطائرة.
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