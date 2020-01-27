أطباء بلا حدود: إنقاذ 184 مهاجرًا في البحر المتوسط

ذكرت "منظمة ​أطباء بلا حدود​" أنه "تم إنقاذ 184 من الرجال والنساء والأطفال، منهم 102 تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية و الـ82 الآخرين في المياه الإقليمية التابعة ل​مالطا​"، مشيرة الى أن "عمليات الإنقاذ تمت عبر الفرق والسفن لمدة تصل إلى 72 ساعة".

وتعتبر ​ليبيا​ محطة للمهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة يأتون من دول إفريقية عبر الصحراء الليبية، في طريقهم إلى ​أوروبا​ أو البقاء في ليبيا والعمل بها بطرق غير شرعية، حيث تعاني الجهات الأمنية في ليبيا المتمثلة في أجهزة ​الهجرة​ نقصا كبيرا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر و​المهاجرين​ غير الشرعيين.