عبدالله: من سيبادر إلى مساعدة لبنان؟

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "وفقا لتقديرات المعنيين، سياسيا وماليا، نحن بحاجة لضخ عشرة مليارات ​دولار​ لوقف الأنهيار، والبدء بورشة الإنقاذ الاقتصادي الاجتماعي النقدي". وأضاف "يبقى السؤال، من سيبادر إلى المساعدة، هل دول المحور المؤيد للحكومة؟ هل أصدقاء ​لبنان​ العرب التاريخيين؟ هل مؤسسات النقد الدولية بشروطها القاسية؟".

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