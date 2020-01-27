حاصباني: رفضنا الموازنة كان أمرا طبيعيا كونها لم تكن استثنائية

شرح رئيس ​الحكومة​ السابق ​غسان حاصباني​ خلال لقاء اقتصادي في جبيل "موقف القوات من المواضيع الاقتصادية، وكيف عمل وزراؤها داخل الحكومة السابقة، على وضع حلول اقتصادية للحد من ​الفساد​ المستشري، ولاجراء الاصلاحات اللازمة بدءا من ​قطاع الكهرباء​ و​الاتصالات​، والتهرب الجمركي وتسكير المعابر غير الشرعية".

وأشار إلى "أن رفض ​القوات اللبنانية​ ​الموازنة​ كان أمرا طبيعيا كونها لم تكن استثنائية لتتماشى مع الوضع الاستثنائي"، مشددا على "أهمية الصمود في لبنان على الرغم من كل الصعوبات".