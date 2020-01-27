شرح رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني خلال لقاء اقتصادي في جبيل "موقف القوات من المواضيع الاقتصادية، وكيف عمل وزراؤها داخل الحكومة السابقة، على وضع حلول اقتصادية للحد من الفساد المستشري، ولاجراء الاصلاحات اللازمة بدءا من قطاع الكهرباء والاتصالات، والتهرب الجمركي وتسكير المعابر غير الشرعية".
وأشار إلى "أن رفض القوات اللبنانية الموازنة كان أمرا طبيعيا كونها لم تكن استثنائية لتتماشى مع الوضع الاستثنائي"، مشددا على "أهمية الصمود في لبنان على الرغم من كل الصعوبات".
كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني: رفضنا الموازنة كان أمرا طبيعيا كونها لم تكن استثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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