تتخذ ​القوى الأمنية​ إجراءات أمنية مشددة، عند المداخل المؤدية إلى ​مجلس النواب​، حيث ستعقد جلسة لمناقشة ​الموازنة العامة​ للعام 2020. وقد قطعت القوى الأمنية السير أمام السيارات في الطريق المؤدية إلى ​أسواق بيروت​ عبر شارع مبنى المحافظة أمام مبنى "النهار". إضغط للمزيد

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