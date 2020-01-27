تدافع بين الجيش والمعتصمين عند المدخل المؤدي الى شارع فوش بوسط بيورت

حصل تدافع بين عناصر ​الجيش اللبناني​ والمتظاهري عند المدخل المؤدي الى ​شارع فوش​ في ​وسط بيروت​.

هذا وتتخذ القوى الأمنية إجراءات أمنية مشددة، عند المداخل المؤدية إلى مجلس النواب، حيث ستعقد جلسة لمناقشة الموازنة العامة للعام 2020.

وقد قطعت القوى الأمنية السير أمام السيارات في الطريق المؤدية إلى أسواق بيروت عبر شارع مبنى المحافظة أمام مبنى "النهار".