زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب جزر سليمان

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سيدني: ضرب زلزال قوته 6,3 درجات الإثنين جزر سليمان الواقعة في المحيط الهادئ، حسبما أعلن المعهد الأميركي للجيولوجيا. وقال المعهد الأميركي أن الزلزال وقع بعد الساعة الرابعة (05,00 ت غ). وقد حدد مركزه على عمق 17,7 كيلومترا وعلى بعد نحو 140 كيلومترا جنوب شرق العاصمة هونيارا.



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