الرينة: سرقة 230 ألف شيكل في سطو مسلح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض مقاول بناء من قرية الرينة لجريمة سطو مسلح من قبل جناة مجهولين، أمس الأحد.
ووثقت كاميرات المراقبة في مقطع شريط فيديو ملاحقة اللصوص للمقاول ومن ثم إيقافه وتهديده تحت وطأة السلاح الناري وسرقة مبلغ مالي كبير، وإطلاق عيارات نارية في الهواء للترهيب والتخويف.
وأفاد شهود عيان أن مقاول البناء كان عائدا من عمله إلى منزله وبحوزته رواتب العمال الذين يعملون معه وقدرها 230 ألف شيكل، لكن اللصوص الملثمون سرقوا مهددين بالسلاح وفروا هاربين من المكان.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات جريمة السطو، ولم تعلن عن اعتقال مشتبهين لغاية الآن.
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