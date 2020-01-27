بريطانيا تصدر عملة معدنية احتفاء ببريكست

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت بريطانيا، أمس الأحد، إضافة عملة معدنية جديدة، بقيمة 50 بنسا، لتميّز علامة "فارقة" في تاريخ البلاد، بعد الخروج المرتقب من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، نهاية الشهر الجاري.

وكُتب على العملة المعدنية التي كُتبت خصيصا بمناسبة الانفصال عن التكتل الأوروبي، تاريخ بريكست المزمع، وهو 31 كانون الثاني/ يناير الجاري، إضافة إلى العبارة: "السلام والرخاء والصداقة مع كل الأمم".

وذكرت الحكومة أن نحو ثلاثة ملايين قطعة معدنية ستوزع من المصارف ومكاتب البريد والمتاجر اعتبارا من يوم الجمعة على أن توزع سبعة ملايين أخرى في وقت لاحق من العام.

وقال وزير المالية ساجد جاويد، خلال عرض الدفعة الأولى من العملات ”الانفصال عن الاتحاد الأوروبي علامة فارقة في تاريخنا وهذه العملة تؤذن ببداية هذا الفصل الجديد“.

وبعد أكثر من ثلاث سنوات من الجدل المحتدم بشأن طريقة وموعد الانفصال، ستنسحب بريطانيا من التكتل في الساعة 23:00 بتوقيتها غرينتش يوم الجمعة.