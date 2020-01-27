الجوف.. معارك عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا في العقبة والمتون

الإثنين 27 يناير 2020

سيطر مسلحو مليشيا الحوثي في وقت متأخر من مساء الأحد، على مدينة براقش التاريخية ومنطقة الصفراء في مديرية مجزر شمال غربي محافظة مارب (شرق صنعاء)، بعد معارك هي الأعنف ضد القوات الحكومية منذ 2016.

وقالت مصادر عسكرية إن معارك عنيفة تدور الآن في منطقة العقبة الواقعة بين محافظتي الجوف ومارب، إذ يحاول الحوثيون السيطرة على المنطقة بعد ساعات من سيطرتهم على المثلث الرابط بين محافظات الجوف ومارب وصنعاء.

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وتابعات أن معارك عنيفة أخرى تدور بين الجانبين في مديرية المتون، إذ تستميت القوات الحكومية للتمسك بمواقعها، من بينها المجمع الحكومي بالمديرية.

وأكد المصدر سقوط العشرات من القتلى والجرحى من قوات الطرفين، دون أن يورد حصيلة معينة