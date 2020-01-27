بالفيديو.. طائرة إيرانية تخرج عن مسارها وتهبط في شارع بمدينة معشور بالأحواز

الإثنين 27 يناير 2020

أكدت وسائل إعلام إيرانية خروج طائرة إيرانية تابعة لشركة "كاسبين" من مسارها لدى هبوطها على المدرج، صباح الاثنين، حيث دخلت أحد الشوارع بمدينة معشور جنوب إقليم الأحواز.



وكان على متن الطائرة التي تتبع خطوط شركة "كاسبيَن" Caspian Airlines التابعة للحرس الثوري، 130 مسافراً لم يصب أحد منهم بأذى، بحسب المسؤولين الإيرانيين.

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وخرجت الطائرة القادمة من طهران عن مسارها عند الهبوط، حيث تظهر اللقطات التي انتشرت عنها في مواقع التواصل هلع المسافرين وخروجهم راجلين من مخارج الطائرة.

وعزى مسؤولون السبب في عدم تمكن الطائرة من الهبوط على المدرج إلى "خلل فني"