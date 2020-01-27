"الاتحاد" الإماراتية: العالم بأسره في حالة ترقب وتأهب لمواجهة خطر فيروس "كورونا الجديد"

الإثنين 27 يناير 2020

قالت صحيفة خليجية، إن العالم بأسره في حالة ترقب وتأهب لمواجهة خطر فيروس "كورونا الجديد" الذي تسابق الصين الزمن لتطويقه ومنع انتشاره بكل السبل الممكنة.



وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين وسط العمل الدؤوب للسلطات الصينية، ليل نهار، تمد الإمارات يدها البيضاء مجدداً، لدعم الدولة الصديقة، مؤكدة الثقة بقدرتها على تجاوز الأزمة.

وتابعت نهج إنساني صادق، ثابت، عبرت عنه تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، في الاستعداد لتقديم أشكال الدعم كافة للصين، والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي للفيروس.

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وذكرت أنه إذا كانت معظم الدول ركزت في تعاملها مع الأزمة على كيفية مراقبة مطاراتها لمنع دخول الفيروس، فإن الإمارات كانت السباقة في مد يد العون بلا حدود، في ظل ما يجمعها من علاقات استراتيجية مع الصين، وحرصاً على المشاركة في كل ما يمكن القيام به لمحاصرة الفيروس ومنع انتشاره في العالم.

وشددت على أن الإجراءات الاحترازية والوقائية مطلوبة، ومنع الشائعات والمعلومات المغلوطة أيضاً مطلوب حرصاً على سلامة الجميع.

وقالت في الختام إن الصين إلى الآن لم تعدم وسيلة في محاولة عزل واحتواء "كورونا الجديد" الذي يبقى بانتظار لقاح، يحتاج تعاوناً عالمياً بحجم التهديد الذي يمثله الفيروس.