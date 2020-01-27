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شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الإمارات.. توقعات بهطول أمطار متوسطة الشدة على عدد من المدن والان مع التفاصيل
الإثنين 27 يناير 2020
تشير آخر صور الأقمار الإصطناعية إلى استمرار تأثر الأجزاء الساحلية من دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة بعبور تشكيلات من السُحب الماطرة بين الحين والآخر خلال الساعات القادمة.
ومن المتوقع بمشيئة الله أن تبقى الفرصة مُهيأة لتساقط زخات من الأمطار، تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة بشكل عام، قد تغزر بشكل محلي في مناطق محدودة، فيما تبدأ فرص الأمطار بالتراجع اعتباراً من ساعات منتصف ليل الأحد/الإثنين.
يشار إلى أن عموم دول الخليج العربي بما فيها دولة الإمارات تتأثر باندفاع لكتلة هوائية باردة تعمل على خفض درجات الحرارة بشكل لافت، خاصة في الأجزاء الداخلية
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