الصين تسجل وفيات وإصابات جديدة بسبب كورونا

الإثنين 27 يناير 2020

أعلنت الحكومة الصينية، الإثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 80 شخصا ووصول عدد الإصابات إلى 2744 شخصا آخرين.



وذكر بيان للحكومة المركزية ارتفاع عدد الوفيات جاء بعد تسجيل 24 حالة وفاة إضافيّة في إقليم "هوبي" بوسط الصين.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 769 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2744 في كلّ أنحاء الصين.

من جانبها، قالت لجنة الصحة في إقليم "هوبي" في بيان على موقعها الإلكتروني، إن عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا الجديد في الإقليم ارتفع إلى 76 شخصا، كما زاد عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 1423 حالة بحلول نهاية يوم 26 يناير/كانون الثاني.

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وقالت الحكومة الصينية في بيانها إن رئيس الوزراء لي كه تشيانج زار ،الإثنين مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا، وتحدث مع مرضى وعاملين في القطاع الطبي.

وكانت وكالة الصحة بالولايات المتحدة الأمريكية،أعلنت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 5 حالات داخل البلاد، وذلك بعد تسجيل 3 حالات من قبل.

فيما توقع رئيس بلدية ووهان الصينية؛ مصدر الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، تسجيل نحو 1000 إصابة أخرى، بناء على عدد مرضى المستشفيات الذين لم يخضعوا بعد لاختبار التثبت من الفيروس.

يذكر أن تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، توجه إلى الصين للتشاور مع مسؤوليها حول انتشار فيروس كورونا.