عبدالمهدي يأمر بضبط المعتدين على السفارة الأمريكية

الإثنين 27 يناير 2020

أمر عادل عبدالمهدي رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال بالعراق، الأحد، قوات الأمن بالبحث وضبط مطلقي الصواريخ على السفارة الأمريكية ببغداد.



وقال عبدالمهدي، في بيان له، إنه: "مرة أخرى يتكرر العدوان على بعثة دبلوماسية أجنبية، بسقوط عدد من صواريخ كاتيوشا داخل حرم السفارة الأمريكية".

وأضاف: "نستهجن استمرار هذه الأعمال المدانة والخارجة عن القانون التي تضعف البلاد وتمس بسيادتها كما تطال حرمة البعثات الدبلوماسية الموجودة على أرضها".

وأكد أنه أمر قوات الأمن بالانتشار والبحث والتحري لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، واعتقال من أطلق هذه الصواريخ لينال جزاءه أمام القضاء.

كما أشار عبدالمهدي إلى أن استمرار هذا التصرف اللا مسؤول يحمّل البلاد كلها تبعاته وتداعياته الخطيرة ويؤدي إلى الإضرار بالمصالح العليا للبلد وعلاقاته بأصدقائه، مما قد يجر العراق ليكون ساحة حرب.

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وفي وقت سابق الأحد، أفاد مصدر أمني، بسقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن المصدر قوله: "إن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت، مساء اليوم، في محيط المنطقة الخضراء".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "حتى الآن لم يتم معرفة حجم الأضرار".

وتشهد المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد بين فترة وأخرى سقوط قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا، يلقى بالمسؤولية فيها على مليشيات تابعة لإيران، منذ مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري المصنف إرهابيا في يناير/كانون الثاني الجاري.

وعقب مقتل سليماني أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، أنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض-أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق.